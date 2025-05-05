Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Kahramanmaraş'a Yeni Stadyum: Yapım Sözleşmesi İmzalandı

Kahramanmaraş'a Yeni Stadyum: Yapım Sözleşmesi İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yapılacak 17,500 seyirci kapasiteli stadyumun yapım sözleşmesi, Vali Mükerrem Ünlüer ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk arasında imzalandı. Stadyum, birçok spor dalı ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kahramanmaraş'a inşa edilecek "Kahramanmaraş Stadyumu"nun yapım sözleşmesi imzalandı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente yapılacak 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun protokolü, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk arasında Ankara'da imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlüer, stadyumun, yaşayan stat olarak tasarlandığını, birçok spor dalı ve sosyal etkinlilerde Kahramanmaraş'a ve vatandaşlara hizmet edeceğini belirtti.

Statta bulunacak tesislerle ilgili bilgi veren Ünlüer, "İçerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri, protokol fuayesi ve dinlenme salonları, basın fuayesi, çalışma salonları, basın toplantı odası, canlı yayın odası ve teknik hacimler, 10 loca, seyirci fuayeleri ve hizmet birimleri, sporcu fuayesi, soyunma odaları, 2 ısınma salonu, 3 antrenman salonu, teknik hacimler, iş yerleri ile mescitler yer alacak. Kahramanmaraş'a değer katacak bu önemli yatırımın, şehrimize ve tüm spor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İmza törenine, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.