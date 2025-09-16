Kahramankazan'da Evlenecek Çiftlere Yüzde 25 Nikah İndirimi

Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi, evlenecek çiftlerin nikah ücretlerinde yüzde 25 indirim yapıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin evlilik yolculuklarına destek olunması amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.

Nikah ücretlerinde yüzde 25 indirimin uygulanmaya başlandığına yer verilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Türkiye'nin yaşlanan nüfus yapısına karşı alınan tedbirler kapsamında 2025 yılının aile yılı ilan edilmesiyle yurt genelinde aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar hız kazandı. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda harekete geçerek, yeni evlenecek çiftlerin maddi yükünü hafifletmek adına nikah ücretlerinde kayda değer bir indirime gitti. 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimden 18-29 yaş aralığında olan, ilk kez evlenecek ve ilçede ikamet eden genç çiftler faydalanabilecek. Uygulama hem ilçe sınırları içerisinde hem de ilçe dışında gerçekleştirilecek nikah törenlerinde geçerli olacak."