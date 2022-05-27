Kahramankazan'da çocuklara ekoloji eğitimi verildi - Haberler

Ankara Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü tarafından çocuklara ekoloji eğitimi verildi.

Fatih Ortaokulunda Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan tarafından doğayı ve böcekleri sevdirmek amacıyla verilen eğitime katılan çocuklara yönelik öğretici etkinlik de düzenlendi.

Eğitimde çocuklara böcek çeşitleri, böceklerin ekolojik dengedeki yeri ve faydalı böcekler gibi konularda bilgi verildi. Çocuklar, daha sonra okul bahçesinde kurulan stantlarda çeşitli oyunlar eşliğinde böcekleri yakından tanıma imkanı buldu.

Özkan, AA muhabirine, etkinliği ekoloji farkındalığı oluşturmak amacıyla yaptıklarını belirterek, "Bu etkinliklerle bilimde, sanatta, tasarımda, edebiyatta üreten, girişimci, çevreci gençler yaratmak istiyoruz. Geleceğin mühendislerini, hukukçularını tasarlıyoruz. Araştırmalar bize doğa ile iç içe yaşayan, ekoloji farkındalığı olan çocukların hem daha mutlu hem daha başarılı olduklarını göstermiştir." dedi.