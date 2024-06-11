Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Seçildi

Kahramankazan Belediyespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, kulüp başkanlığına seçildi.

Divan Başkanlığını Ekrem Tepecik'in yaptığı genel kurulda gündeme alınan 8 madde görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Gündemin 4. maddesini oluşturan yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinin seçimi yapıldı ve Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu kulüp başkanı seçildi.

Belediye Spor ve Kamp Merkezindeki genel kurulda 7 yıl Kulüp Başkanlığı görevini yürüten Altuğ Özcü ile yeni Başkan Selim Çırpanoğlu konuşma yaptı.

Başkan Çırpanoğlu, eski Kazanspor'un genç takımında kaptanlık yaptığını ifade ederek, "Kahramankazan Belediyesinde olduğu gibi Belediyespor Kulübünde de yeni bir adım atıyoruz. Kazanspor zamanında kulüp koridorlarından yürümüş, yedek kulübesinde yer almış aynı zamanda sahada çimlerin kokusunu tabiri caizse yutmuş birisi olarak Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı olarak seçilmekten mutluluk duyduğumu söylemek isterim." dedi.