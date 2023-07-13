Adana'da Çukurova Üniversitesi'ndeki bir kafede çıkan yangın ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile orman yangını kontrol altına alınıp söndürüldü ancak kafe kullanılamaz hale geldi.

Kafede çıkan yangın ormana sıçradı havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

ADANA - Adana'da Çukurova Üniversitesi'ndeki bir kafede çıkan yangın ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile orman yangını kontrol altına alınıp söndürüldü ancak kafe kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi sınırlarında bulunan Çukurova Üniversitesindeki bir kafede yangın çıktı. Büyüyen yangın ormanlık alana da sıçradı. Bölgede itfaiyenin yanı sıra Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi. Bölgeye ulaşan yangın söndürme uçağı ile helikopterler havadan, itfaiye ve arazözlü ekipler ise karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile orman yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kafe kullanılamaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.