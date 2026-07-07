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Kadirli ilçesinde fırınlar denetlendi

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Kadirli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince fırınlara yönelik yapılan denetimlerde, hijyen ve gramaj kurallarına uymayan 6 işletmeye 3 bin 705'er lira ceza kesildi.

Kadirli ilçesinde, fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerlerinin hijyen koşulları, ruhsatı ve satışa sunulan ürünlerin gramajı kontrol edildi.

Ekipler, kurallara uygun satış yapmadığı tespit edilen 6 işletmeye 3 bin 705'er lira idari para cezası kesti.

Kaynak: AA / Menderes Özat
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