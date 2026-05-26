Kadınların ihracattaki gücü zirveye çıktı: 60.1 milyar dolarlık katkı

Güncelleme:
Devlet destekleriyle kadınların Türkiye ihracatındaki ağırlığı arttı. İhracatçı firmalarda kadın çalışan oranı 2013'te yüzde 24 iken 2025'te yüzde 29.1'e çıktı. Kadınların toplam ihracat katkısı 60.1 milyar dolara, yüksek teknoloji ihracatındaki katkısı ise 22.2 milyar dolara ulaştı.

Devlet destekleri ve girişimcilik ekosistemi sayesinde kadınların Türkiye ihracatındaki ağırlığı arttı. Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, ihracatçı firmalarda kadın çalışan oranı 2013'te yüzde 24 iken 2025'te yüzde 29.1'e yükseldi. Kadınların ihracata katkısı 60.1 milyar dolara, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatındaki katkısı 22.2 milyar dolara ulaştı. Karar verici konumdaki kadınların katkısı ise 29.6 milyar dolar oldu. Kadın çalışanların en fazla katkı sağladığı iller İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ; kadın çalışan payının en yüksek olduğu iller ise Giresun, Van, Trabzon, Edirne ve Tokat. Kadınların ihracattaki etkisi katma değerli sektörlerde de arttı; yüksek teknoloji ihracatında kadın katkısı yüzde 176 artışla 22.2 milyar dolara çıktı. Ticaret Bakanlığı, kadın girişimcilere yönelik pazar araştırması desteğinde 20 puan ilave, İGE aracılığıyla 6.25 milyar lira kefalet desteği ve TİM WINGS Programı kapsamında uygun kredi imkanı sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
