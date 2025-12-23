Tuzla'da Kadın Emeği Çarşısı açıldı

KADIN emeğinin değer bulduğu 'Yeni Yıl Festivali Dayanışmayla Kadın Emeği Çarşısı'nın açılışı Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Tuzla Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlenen festivalde, 120 kadının el emeği ürünleri sergilenecek. Festival, 4 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Tuzla Sahil Tören Alanı'nda düzenlenen festivalde, Tuzlalı kadınların el emeğiyle ürettikleri çeşitli hediyelikler, sahne programları, atölye çalışmaları ve çekilişler gibi etkinlikler yer alacak.

KADIN EMEĞİ ÇARŞISI'NDA GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl açılışta yaptığı konuşmada, kadınların üretimde, girişimde ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer aldığı bir toplumun, daha adil, dirençli ve umutlu bir toplum olacağına dikkat çekti. Başkan Bingöl, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinin önemine vurgu yaparak Tuzla Belediyesi olarak kadınlara yönelik çeşitli projelerle güçlenmelerini desteklediklerini belirtti.

Bingöl, "Bugün burada, kadın emeğinin, cesaretinin ve dayanışmasının somut bir örneği olan Kadın Emeği Çarşısı'nda sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kadınların üretimde, girişimde ve sosyal hayatta daha güçlü yer aldığı bir toplum; daha adil, daha dirençli ve daha umutlu bir toplumdur. Biz Tuzla'da, bu anlayışı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tuzla Belediyesi olarak kadınlara yönelik çalışmalarımızı eşitlik, güçlenme ve sürdürülebilir kalkınma perspektifiyle yürütüyoruz. Kadınların ruhsal ve sosyal olarak güçlenmesini önemsiyoruz; bunun aynı zamanda aile ekonomisini de güçlendireceğini biliyoruz. Bu kapsamda, Akademi Kadın birimlerimizde sunduğumuz psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle kadınların hayat yolculuklarına destek oluyoruz. Çünkü güçlü kadın, güçlü yarınların lideridir" dedi.

ULUSLARARASI ADIM: AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI

Bingöl, konuşmasında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul ettiği ilk toplumsal kanunlardan biri olan Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 99'uncu yıl dönümüne de değindi. Bu özel yıl dönümünde, Tuzla Belediye Başkanı olarak Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladığını ve bunun Tuzla'nın kadın-erkek eşitliği konusundaki kararlılığını uluslararası düzeyde tescilleyen tarihi bir adım olduğunu belirtti.

KADIN GİRİŞİMCİLER YÜREKTEN KUTLANDI

Bingöl, festivali düzenleyen ve emeğiyle katkı sağlayan tüm kadın girişimcileri yürekten kutlayarak, "Kadın Emeği Çarşısı, kadınların üretimlerini, el emeğini ve yeteneklerini sergilediği çok değerli bir alan. Bu çarşıda kadınlar hem ekonomik olarak güçleniyor hem de deneyimlerini birbirleriyle paylaşarak dayanışmalarını büyütüyor. Bugün burada, üretim alanlarınızı, stantlarınızı ve ürünlerinizi yakından görme fırsatı bulmak beni çok mutlu ediyor.

Kadın emeğini görünür kılmak, desteklemek ve teşvik etmek bizim için ayrı bir önem ve gurur kaynağıdır. Tuzla Belediyesi olarak, kadınların üreten, yöneten ve dönüştüren gücünü desteklemeye devam edeceğiz. Bu güzel çarşıyı emekleriyle var eden tüm kadın girişimcilerimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyor; emeğinizin, başarınızın ve yolunuzun her zaman açık olmasını diliyorum" diye konuştu.