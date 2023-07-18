Kadıköy'de otomobil bisikletliye çarptı: 1 ölü

Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçan bir otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bir bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise bir kask kamerasına yansıdı.