Kadıköy'de Makas Atan Sürücüye Ceza

KADIKÖY'de D-100 Karayolu Göztepe istikametinde makas atarak ilerleyen A.T. polis ekipleri tarafından yakalandı. A.T.'ye 4 bin 936 lira ceza yazıldı.

Kadıköy'de D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde makas atarak ilerleyen sürücü, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalandı. A.T.'ye, 'Makas atmak maddesinden 4 bin 64 lira, 'Saygısızca araç kullanmakö maddesinden 436 lira makas 'Yakın Takipö maddesinden 436 lira suçundan toplamda 4 bin 936 lira para cezası uygulandı. A.T'ye ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da işlem yapıldı.