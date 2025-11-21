Kadıköy'de 40 Milyon TL'lik İkramiye Kazanan Müşteri Sevinçle Döndü

KADIKÖY Osmanağa Mahallesi'nde gezici bayi olarak hizmet veren İbrahim Zorba'dan alınan '500'e Katla' Kazı Kazan kartından 40 milyon TL'lik ikramiye çıktı. Gezici bayi olarak hizmet veren Zorba, ikramiyenin sabit müşterilerinden birine denk geldiğini, kazanan kişinin sevinçle geri döndüğünü ve ikramiyeyi doğruladığını belirterek "7 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez bu kadar büyük bir ikramiye verdik. İşlerimiz 3-4 kat arttı" dedi.

'MÜŞTERİMİZ SEVİNÇLE GELİP HABERİ VERDİ'

Gezici bayi İbrahim Zorba, büyük ikramiyenin sabit müşterilerinden birine çıktığını söyleyerek, "40 milyon TL bu bayide Kazı Kazan oynayan bir müşterimize çıktı. İlk başta sevinçle gelip bana söyledi. Sonra parasını tahsil etti. 7 yıldır bu işi yapıyorum. En çok Kazı Kazan satıyoruz. 500'e Katla'da büyük ikramiyenin çıktığı bayi olduk. Çok şanslı bir bayiyiz. Gerçekten bekliyordum. Müşterimiz de zaten çok büyük sevinç yaşadı. Gelip bize danıştı. Müşterimizi yapması gerekenler noktasında bilgilendirdik ve yönlendirdik. Parasını aldı. Tabi yoğunluk daha çok oldu. Daha çok şans deneyenler oldu, daha çok inananlar oldu. Çok fazla kişi Kazı Kazan almaya geliyor. İşlerimiz 3-4 kat arttı" ifadelerini kullandı.

'HERKES DAHA SIK ŞANSINI DENEMEYE BAŞLADI'

Zorba, "Şu ana kadar ilk defa bu kadar büyük bir ikramiye dağıttık ama küçük ikramiyeler devamlı çıkıyor. Özellikle 500'e Katla'da artık daha sık şans denemeye başladılar. Büyük ikramiyeyi görünce herkes için yeni bir umut, yeni bir sevinç başladı. Herkes daha çok şansını denemeye başladı. Sabit bir müşterimize çıktı. Gerçekten çok sevinçliydi. Bir haberle geldi, bize söyledi. Biz de çok mutlu olduk. İnşallah bundan sonra daha çok büyük ikramiye dağıtacağız" diye konuştu.

'İNANMADIK, SİSTEMDE OKUTUNCA 40 MİLYON TL OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Zorba, "Çıkan müşterimiz bir paket 500'lük Kazı Kazan aldı. Kafeye gidip kazımak istedi. Kazıdıktan sonra tekrar sevinçli bir haberle geldi, büyük ikramiye çıktığını söyledi. Hatta biz inanmamıştık. Sistemde okuttuk, gerçekten 40 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandığını öğrendik. 25 bin TL olan ikramiyeleri biz bayiler ödüyoruz. 25 bin TL üzeri olanları ise anlaşmalı bankadan tahsil edebiliyorlar. Hedefimiz ise yılbaşı biletinde de büyük ikramiyeyi vermek" dedi.

'BANA ÇIKSAYDI KENDİME VE ÇOCUKLARIMA EV ALIRDIM'

500'e Katla Kazı Kazan oynayan Mustafa Barut "İbrahim kardeşimiz çok şanslı birisidir. Sürekli onun bayisinden alıyorum. 40 milyon TL bu bayiden çıktı, hayırlı olsun. Eğer 40 milyon TL bana çıkmış olsaydı kendime ve çocuklarıma ev alırdım. Araba alırdım. Geri kalanını dağıtırdım. Parayı değerlendirmeye çalışırdım" diye konuştu.

Bülent Çelik de "Bu kardeşim de yıllardır burada esnaf ama çok şanslıdır gerçekten kendisi. O büyük ikramiyeyi verdi. Kendisi iyi, düzgün, dürüst ve temiz çalışan bir arkadaş. Bir de gerçekten çok şanslılar. 40 milyon TL buradan çıktı. Tanıdığımız bir insan aldı. Ona da hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. 40 milyon TL bana çıksaydı birazını yardım kuruluşlarına verirdim, birazını değerlendirirdim. Çocuklarım okuyor, onlara harcardım. Kendim gezerdim, biraz da yardımda bulunurdum" ifadelerini kullandı.

Uğur Sağıroğlu ise "Çıkan kişi şanslı kişiymiş. Parayı bulduğu için sevinmeli. Şanslı olana çıkıyor. Bana çıksaydı dünyam değişirdi. Ev alırdım, yazlık alırdım. Oynuyoruz, şansımızı deniyoruz ama kısmet işi bu. Kime nerede ne çıkacağı belli olmuyor" dedi.