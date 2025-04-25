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Kaçak Avlanan Balıkçıya 24 Bin Lira Ceza

Kaçak Avlanan Balıkçıya 24 Bin Lira Ceza
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak avlanan bir balıkçıya 24 bin lira para cezası kesildi. Jandarma, yasak olan misina balık ağıyla yapılan avcılığı tespit etti ve 180 kilogram balık ele geçirdi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak avlanan balıkçıya 24 bin lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince (HAYDİ), kaçak balık avladığı tespit edilen E.Ş'ye ait araçta arama yapıldı.

Aramada, E.Ş'nin kullanımı yasak olan misina balık ağı germek suretiyle avcılık yaptığı belirlendi.

Araçta 180 kilogram balık ile misina ağ ele geçirildi, E.Ş'ye 24 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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