Kaan Kaşif Kavaloğlu, AKTOB Başkanlığına Yeniden Seçildi

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu yapılan seçimli genel kurul sonucunda ikinci kez seçildi.

Turizmde konaklama sektörünün Türkiye'deki en büyük bölgesel sivil toplum örgütü olan AKTOB'un olağan genel kurulu Antalya'da yapıldı. AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu'nun tek listeyle aday olduğu genel kurula turizm sektörü temsilcileri yoğun katılım gösterdi. AKTOB'un eski başkanlarından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın divan başkanlığını üstlendiği genel kurulda AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ve listesi oy birliğiyle yeniden seçildi.

'KÖTÜ ZAMANLARI BİRLİKTE AŞTIK'

Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'da 1983 yılında kurulan AKTOB'un Antalya turizminin gelişmesinde çok ciddi yol ve mesafe kat etmesini sağlayan kadim bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Kavaloğlu, "Kötü zamanları hep birlikte aştık. Kötü zamanları aşarken geleceğe umutla bakabilmeyi hep birlikte becerdik. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Antalya turizminin pandemi döneminden sonra toparlanmasında AKTOB çok ciddi bir rol oynadı. Bu konuda da tamamen hem Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte hem de sektörün diğer paydaşlarıyla birlikte çok ciddi bir etik çalışması yaptık. ve çok şükür ki, Allah inşallah bir daha günler göstermez bize hep birlikte atlatmayı başardık" dedi.

2026 DA 2025 GİBİ GÖZÜKÜYOR

Pandemi sonrasında 2023, 2024 ve bu yılı da değerlendiren ve sektörün önemli başarı gösterdiğini anlatan Kavaloğlu, 2026'nın ise kolay bir yıl olmayacağı uyarısında bulundu. Bugün Antalya'nın dünyada en fazla ziyaret edilen ilk 5 destinasyon biri olduğunu kaydeden Kavaloğlu, "Antalya'yı 17 milyon seviyesine getirmek gerçekten çok değerli. Ama bundan sonra politik olarak baktığımızda bu rakamın artmasını belli bir süre içerisinde beklemiyoruz. Ama tabii ki Rusya- Ukrayna savaşının bitmesi halinde bu rakamın rahatlıkla artabileceğini biliyoruz. Ama şu anda gündemimizdeki konularla birlikte sistemin devam ettiğini düşüneceksek bu rakamı çok önemsiyoruz ve bu rakam zannediyorum 2026 yılında da yine aynı seviyede devam edecekmiş gibi gözüküyor" diye konuştu.

ATATÜRK VURGUSU

AKTOB'un geçmiş dönem faaliyetlerini anlatırken Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü etkinliklerine de dikkati çeken Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Sürekli Cumhuriyet ilkelerine bağlılığımızı, Atatürk'ün yolunda yürüdüğümüzü her dönem her daim hep ifade ettik. Aynı şekilde ifade etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Şu anda turizm yapabiliyorsak, turizmle ilgilenebiliyor, bu işten ekmek yiyebiliyorsak bunu Atatürk ve yol arkadaşlarına borçluyuz, Cumhuriyet'in ilkelerine borçluyuz, Cumhuriyet'in erdemlerine borçluyuz. Bunun bilinciyle hepimiz hareket ediyoruz. Bunun da farkındalığını hep birlikte yaratıyoruz" dedi.

ANTALYA'DA 2 BÜYÜK ORGANİZASYON

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı uluslararası büyük organizasyonlara işaret eden Kavaloğlu, önümüzdeki yıl Antalya'da yapılacak 2 büyük organizasyonla ilgili de konuştu. 2026 Dünya Uzay Kongresi'nin önümüzdeki sene Antalya'da olacağını dile getiren Kavaloğlu, bunun için 5 yıla yakın süre emek verildiğini söyledi. BM COP 31'e de 2026'da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını dile getiren Kavaloğlu, "Çok büyük bir ihtimalle de Antalya'da olacak. Başkanlar toplantısı İstanbul'da olacak ama 12 günlük bir kongredir. Muhteşem bir organizasyon. Expo'dan daha büyük, daha farklı bir organizasyon. Çok büyük bir kısmı da Antalya'da gerçekleşecek. Bu konuda da çok müteşekkirim. Kendi adıma gurur duyuyorum, onur duyuyorum" diye konuştu.

50 BİN TURİSTTEN MİLYONLARA

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman da AKTOB 1983 yılında kurulduğunda Antalya'ya gelen turist sayısının sadece 50 bin civarında olduğuna dikkati çekerek, "Yani derneğimizi kuranların o dönemde bu fikir etrafında biraraya gelen insanlar aslında sadece 50 bin kişiyi 'Nasıl daha iyi ağırlayabiliriz? Nasıl şehrimizi daha iyi tanıtabiliriz? Turizm ekonomimizi nasıl geliştirebiliriz' diye bir araya gelmişler. Bu gerçekten çok cesaretli ve vizyonel bir bakış açısı. Daha kanun yeni çıkmış, daha kanunu okuyabilen sayısı, anlayabilen sayısı o kadar azken bugün bu yollara gelebildiysek, bu rakamlara, milyonlara gelebildiysek, bu altyapı, üst yapılara gelebildiysek gerçekten onların bu örgütlenme modelini oluşturması, sahip çıkmasıyla olmuş olan bir şey" dedi.

AKTOB'UN YENİ YÖNETİM KURULU

Kaan Kaşif Kavaloğlu başkanlığındaki AKTOB'un önümüzdeki 3 yıllık yeni yönetim kurulu Ece Tonbul, Selçuk Akıltopu, Mehmet Tümbül, Ramazan Kara, Zafer Alkaya, Murat Kalaycı, Hasan Ali Ceylan, Ahmet Çevik, İbrahim Yaşar, Mehmet Ali Karamancı, Nihat Vural, Tolga Kilit, Burak Bayaz ve Revza Bayer'den oluştu.

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,