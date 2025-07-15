Justin Timberlake'in İstanbul Konserine Yoğun İlgi

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ABD'li ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda vereceği konserin biletlerinin yaklaşık 12 bini yurt dışından satıldı. Konserin İstanbul turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

ABD'li ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in İstanbul konserine Avrupa, Asya ve Arap ülkelerinden de yoğun ilgi gösteriliyor.

Konser, Live Nation, Stagepass organizasyonu ve Biletinial işbirliğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda verilecek.

Stagepass'ten yapılan açıklamaya göre, Timberlake'in 30 Temmuz'da vereceği konserin biletlerinin yaklaşık 12 bini yurt dışından satın alındı.

İstanbul turizmine büyük ivme kazandırması beklenen konserin, kent için sadece müzikal değil, ekonomik ve kültürel anlamda da hareketlilik oluşturacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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