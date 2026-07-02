Boru döşeme gemisi 'JSD6000' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

İTALYA'dan Romanya'ya giden 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD6000' isimli derin deniz boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

İtalya'dan Romanya'ya seyreden, Bahama Adaları bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD6000' isimli derin deniz boru döşeme gemisi, saat 06.00'da İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Öte yandan geminin, Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı