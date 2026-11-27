Jining, Ocak-Ekim 2026'da 114 milyon ton yükle kuzey Çin'in iç su yolu merkezi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jining, Beijing-Hangzhou Büyük Kanalı'nın orta bölümündeki konumuyla kuzey Çin'in iç su yolu taşımacılık merkezi haline geldi. Kentteki limanların Ocak-Ekim 2026 döneminde yük işlem hacmi 114 milyon tona, konteyner taşıma hacmi 532.000 TEU'ya ulaştı.
JİNAN, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Jining kenti, son yıllarda Beijing- Hangzhou Büyük Kanalı'nın orta bölümü boyunca uzanan kilit konumundan yararlanarak ülkenin kuzeyinde bir iç su yolu taşımacılığı merkezi haline geldi.
Kent, 33 iç su konteyner hattı ve dış ticarete yönelik 5 yurtiçi bağlantı hattıyla Yangtze Nehri Deltası, Shanxi-Shaanxi-İç Moğolistan ve Beijing-Tianjin-Hebei bölgelerindeki pazarları birbirine bağlıyor.
Kentteki limanların Ocak-Ekim 2026 döneminde yük işlem hacmi 114 milyon tona, konteyner taşıma hacmi ise 532.000 TEU'ya ulaştı.