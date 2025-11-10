Jetour, Kenya'da Dört Yeni SUV Modelini Tanıttı

NAİROBİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Çinli otomotiv markası Jetour, Kenya'da Global Motors Center Limited şirketinin yerel distribütörlüğünde dört yeni modelini piyasaya sürdü.

Şirketin T1, T2, Dashing ve X70 spor kullanımlı araç (SUV) modellerinin tanıtıldığı cuma akşamı Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen etkinliğe üst düzey hükümet yetkilileri ve sektör yöneticileri katıldı.

2018'de Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin alt markası olarak kurulan Jetour, tarz, performans ve ileri teknolojiyi harmanlayan SUV modellerine odaklanıyor.

Kenya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nda sanayileşme sekreteri olarak görev yapan Erastus Gatebe, Jetour'un Kenya pazarına girişinin iki ülke arasındaki otomotiv sektörü işbirliğinin derinleşmesini simgelediğini ifade etti.

Gatebe, "Yeni modellerin Kenyalı tüketicilere sunulması, yabancı yatırımcıların yerel motorlu taşıt sektörüne olan güvenini gösteriyor" dedi.

Jetour International Başkan Yardımcısı Andy Yuan, Kenya'nın büyüyen SUV pazarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış modellerin, ileri mühendislik, akıllı teknoloji ve fiyat uygunluğunun dengeli bir birleşimini yansıttığını belirtti.

Yuan, Kenya'nın imalat sektörünü desteklemek, istihdam yaratmak ve beceri gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yerel bir montaj tesisi kurmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Global Motors Center Limited Genel Müdürü Faruk Şeyh de satış sonrası hizmetlere yaptıkları yatırımla yedek parça bulunabilirliğini artıracaklarını ve Jetour'dan araç satın alan kişilerin genel sürüş deneyimini iyileştireceklerini söyledi.