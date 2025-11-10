Haberler

Jetour, Kenya'da Dört Yeni SUV Modelini Tanıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli otomotiv markası Jetour, Kenya'nın Nairobi kentinde four yeni SUV modelini tanıttı. Etkinliğe katılan üst düzey yetkililer, Jetour'un Kenya pazarına girişinin iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirdiğini belirtti. Şirket, ayrıca yerel bir montaj tesisi kurmayı planlıyor.

NAİROBİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Çinli otomotiv markası Jetour, Kenya'da Global Motors Center Limited şirketinin yerel distribütörlüğünde dört yeni modelini piyasaya sürdü.

Şirketin T1, T2, Dashing ve X70 spor kullanımlı araç (SUV) modellerinin tanıtıldığı cuma akşamı Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen etkinliğe üst düzey hükümet yetkilileri ve sektör yöneticileri katıldı.

2018'de Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin alt markası olarak kurulan Jetour, tarz, performans ve ileri teknolojiyi harmanlayan SUV modellerine odaklanıyor.

Kenya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nda sanayileşme sekreteri olarak görev yapan Erastus Gatebe, Jetour'un Kenya pazarına girişinin iki ülke arasındaki otomotiv sektörü işbirliğinin derinleşmesini simgelediğini ifade etti.

Gatebe, "Yeni modellerin Kenyalı tüketicilere sunulması, yabancı yatırımcıların yerel motorlu taşıt sektörüne olan güvenini gösteriyor" dedi.

Jetour International Başkan Yardımcısı Andy Yuan, Kenya'nın büyüyen SUV pazarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış modellerin, ileri mühendislik, akıllı teknoloji ve fiyat uygunluğunun dengeli bir birleşimini yansıttığını belirtti.

Yuan, Kenya'nın imalat sektörünü desteklemek, istihdam yaratmak ve beceri gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yerel bir montaj tesisi kurmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Global Motors Center Limited Genel Müdürü Faruk Şeyh de satış sonrası hizmetlere yaptıkları yatırımla yedek parça bulunabilirliğini artıracaklarını ve Jetour'dan araç satın alan kişilerin genel sürüş deneyimini iyileştireceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Hayallerine kavuşmak için şubelere koştular! Kuyruğun sonu görülmüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Çarpıntı'da cinsel saldırı sahnesi izleyiciyi ayağa kaldırdı

Yeni bölümdeki cinsel saldırı sahnesi büyük tepki topladı
Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti

Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Jess Molho ve Zeynep Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede

Ünlü çiftin boşanma davasında sürpriz tanıklar
Trump belgeseli İngiltere'de fırtına kopardı, BBC'de istifalar peşe peşe geldi

Trump belgeseli Avrupa ülkesinde fırtına kopardı! İstifalar peş peşe
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Galatasaraylı taraftarlara Lucas Torreira'dan müjdeli haber

Galatasaraylılara müjdeli haber: Yıldız ismin sağlık durumu iyi
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı

6 kişinin öldüğü yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak! Tarih belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.