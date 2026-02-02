Epstein'e göre, şüpheli ölümüyle bilinen medya baronu Maxwell, Mossad'ı bildiklerini ifşa etmekle tehdit etti

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde, Epstein'ın eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell'in babası medya baronu Robert Maxwell'in, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'dan 400 milyon sterlin istediği, aksi takdirde onlar için yaptığı her şeyi ifşa etmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'a yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından belgelerde çeşitli detaylar ortaya çıktı.

Buna göre, 15 Mart 2018 tarihli bir e-postada Epstein, Robert Maxwell'in "çöküşteki imparatorluğunu kurtarmak için" Mossad'dan 400 milyon sterlin istediğini, aksi takdirde onlar için yaptığı her şeyi ifşa etmekle tehdit ettiğini aktarıyor.

E-postada Maxwell'in dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'a, ABD Başkanı Ronald Reagan'a, Kremlin sarayına ve Avrupa'nın güç odaklarına serbest erişimi olduğu belirtilerek, kendisini İsrail'in Sovyet Bloğu'ndaki "gayri resmi büyükelçisi" olarak atadığı ifadesi yer alıyor.

1990'lara doğru medyada gücü azalan ve milyonlarca sterlin borcu bulunan Robert Maxwell, 5 Kasım 1991'de Kanarya Adaları açıklarında seyreden Lady Ghislaine adlı yatından denize düşerek hayatını kaybetmişti.

Ölümü resmi kayıtlara "kaza sonucu boğulma" olarak geçse de, olayın intihar ya da başka ihtimaller içerdiğine dair şüpheler uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Epstein'in ölümünden sonra kardeşinin tehdit edildiği belgeler ortaya çıktı

Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein'e 2020 Mayıs'ta gelen bir e-postada, "Seni de kardeşin gibi boğarım." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Jeffrey'in ölümünden bir yıl sonra kardeşi Mark Epstein'e ve avukatı Stacey Richman'a gönderilen e-postalarda bu kişilerin, çocuklarının öldürülmesiyle tehdit edildikleri ortaya çıktı.

E-postayı gönderenin, "Patronum çok iyi bir insandır, kardeşinizi çok severdi. Kardeşinizin hatası, her şeyi mahkemeye anlatmak istemesiydi. Patronum sizinle görüşmek istiyor. Sadece onu tanıyıp tanımadığınızı görmek istiyor." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Mark Epstein'i tehdit eden kişinin, kendisine iki seçenek sunduğu, bunların da Mark'ın mahkemeye Jeffrey ile ortak hareket ettiğini itiraf etmesi ya da ailesinin öldürülmesinin olduğu anlaşılıyor.

"Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasında savaş var"

Epstein'in 5 Nisan 2017 tarihinde gazeteci Michael Wolff'a gönderdiği bir e-postada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'un görevden alınmasıyla ilgili bir haberi gönderdiği, Wolff'un ise bu habere karşılık "Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasında savaş var. Şu anda Yahudiler kazanıyor." ifadelerini kullandığı görülüyor.

23 Haziran 2018 tarihli başka bir e-postada ise Epstein'in "Yemek masasında 'Siz sağ görüşlüler neden bu kadar Yahudi düşmanısınız?' diye sordum. Biri 'Tarihsel olarak hepimiz biliyoruz ki, hükümetlerin arkasında ipleri tutanlar aslında Yahudiler'." dedi. Ben de "Kimler?" dedim ve biri beni işaret etti. ve hepsi kahkahalarla gülmeye başladı. Ben mi?" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Öte yandan 2014 Ağustos tarihli bir e-postada da, ABD'li oyuncu George Clooney'in 2014'te Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunduğu esnada ünlü oyuncuya atıfta bulunarak Epstein'in "Şimdi Kopenhag'ın ilginç kızları olduğunu anladım." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.