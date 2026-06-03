Haberler

Japonya ve Mısır, Üçüncü Stratejik Diyalog kapsamında iki mutabakat zaptı imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Mısır ile ekonomik işbirliği projelerinde prosedürlerin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. İki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Mısır ile yürütülen ekonomik işbirliği projelerine ilişkin prosedürlerin sürdürülmesi ve daha da kolaylaştırılmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Motegi, resmi ziyaret kapsamında Tokyo'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile Üçüncü Stratejik Diyalog Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında işbirliğine yönelik iki mutabakat zaptı imzalandı.

Açıklamada, Japonya ile Mısır arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişimini sürdürdüğü ifade edildi.

Motegi, rüzgar enerjisi üretimi başta olmak üzere, temiz enerji alanlarında Japon şirketlerinin Mısır'a yönelik ilgisinin arttığına dikkati çekerek ekonomik işbirliği projelerine ilişkin prosedürlerin sürdürülmesi ve daha da kolaylaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdullati ise hükümetlerinin bu doğrultuda elverişli bir yatırım ortamı oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar

TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar
Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı

Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde şok ayrılık! Resmi açıklama geldi
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da

Uçak indi! Süper Lig devi ilk transfer bombasını patlattı
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi