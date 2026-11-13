Japonya ve Meksika tedarik zinciri ve ekonomik güvenlikte işbirliğini güçlendirecek

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Japonya ve Meksika, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve ekonomik güvenlik alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez, başkent Tokyo'yu ziyaretinde Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Motegi, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Velasco da ilişkilerin güçlendirilmesi için yakın bir işbirliği içinde çalışmak istediklerini söyledi.

Motegi ve Alvarez, Japonya ve Meksika ilişkilerinin tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve ekonomik güvenlik alanlarında güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bakanlar, iki ülke arasındaki??????? "Üst Düzey Ekonomi Diyaloğu" ilk toplantısının düzenlenmesi ve "Japonya-Meksika Komitesi"nin kurulması için karşılıklı koordinasyonun hızlandırılmasında mutabık kaldı.

Kaynak: AA