Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Japonya ve Meksika tedarik zinciri ve ekonomik güvenlikte işbirliğini güçlendirecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya ve Meksika, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve ekonomik güvenlikte ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaştı. Tokyo'daki görüşmede bakanlar, Üst Düzey Ekonomi Diyaloğu'nun ilk toplantısı ve Japonya-Meksika Komitesi'nin kurulmasında mutabık kaldı.

Japonya ve Meksika, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve ekonomik güvenlik alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez, başkent Tokyo'yu ziyaretinde Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Motegi, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Velasco da ilişkilerin güçlendirilmesi için yakın bir işbirliği içinde çalışmak istediklerini söyledi.

Motegi ve Alvarez, Japonya ve Meksika ilişkilerinin tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve ekonomik güvenlik alanlarında güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bakanlar, iki ülke arasındaki??????? "Üst Düzey Ekonomi Diyaloğu" ilk toplantısının düzenlenmesi ve "Japonya-Meksika Komitesi"nin kurulması için karşılıklı koordinasyonun hızlandırılmasında mutabık kaldı.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi

Yapay zeka değil gerçek! Bu gurur Türkiye'nin
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan çarpıcı İran itirafı: Savaşı İsrail de istediği için sürdürüyoruz

Savaşı neden bitirmediğini açıkladı! İşin içinde İsrail var
Hindistan'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 23 kişi öldü

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
66 yıl önce bugünü işaret etmişti! Kıyamet kehanetinde beklenen gün geldi

Bugün kıyamet mi kopacak? 66 yıl önce verilen tarih geldi çattı
Fenerbahçe'den resmi açıklama! 'Yeni yapılanmaya gidilmiştir' diyerek duyurdular

Emre Belözoğlu'ndan bir icraat daha: O ismi duyurdular
Kaymakamlıkta insanlık dersi! Müdür gördüklerine kayıtsız kalamadı

Kaymakamlıkta insanlık dersi! Müdür görünce hemen müdahale etti
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

Ünlü şarkıcı düğünde neye uğradığını şaşırdı