Japonya ve Filipinler, Güvenlik ve Ekonomik İlişkileri Güçlendirme Kararında Birleştik.

Japonya ve Filipinler liderleri, iki ülke arasındaki güvenlik ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, resmi ziyaret düzenlediği Manila'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile bir araya geldi.

İşiba ve Marcos Jr, görüşmede, Tokyo-Manila arasındaki güvenlik ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde anlaştı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini artıracak istihbarat paylaşımı anlaşması konusunda müzakerelerin başlatılmasında mutabık kalındı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında İşiba, "İki ulusun, Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu baskıyla değiştirme girişimlerine karşı koymak için birbirleriyle yakın iletişimi sürdüreceğini umuyorum." dedi.

Marcos Jr da iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin "ikili ilişkilerde gerçek bir altın çağın işaretleri" olduğunu belirterek, Japonya'yı, "ticaret, yatırım ve kalkınma işbirliği için en önemli ikili ortaklardan biri" olarak nitelendirdi.