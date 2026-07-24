ABD tarifelerine Japonya ve Avustralya’dan tepki

ABD'nin "zorla çalıştırılan iş gücü ile üretim" gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yönelik aldığı tarife kararına Japonya ve Avustralya'dan tepki geldi.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, ABD'nin tarife kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu kararı "üzücü" olarak tanımlayan Kihara, Japonya'nın sanayi ve ticaret uygulamalarının "uluslararası kurallara uygun" olduğunu vurguladı.

Kihara, bu kapsamda Washington yönetimiyle iletişim halinde kalacaklarını belirtti.

ABC News'in haberine göre ise Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell da karara tepki göstererek, "Avustralya'ya uygulanan bu yüksek tarifeler haksızdır ve kaldırılması için lobi faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

ABD'den "zorla çalıştırılan iş gücü ile üretim" gerekçesiyle tarife

ABD yönetimi, mart ayında zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 60 ticaret ortağı hakkında 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlatmıştı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), soruşturmalar sonucunda??????? 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Söz konusu vergilerin 24 Temmuz itibarıyla ABD'ye giriş yapan veya depodan çekilen ürünler için geçerli olacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA