Japonya Tarım Bakanı Pirinç Krizinin Ortasında İstifa Etti

Japonya Tarım Bakanı Pirinç Krizinin Ortasında İstifa Etti
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Japonya'nın Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Eto Taku, pirinçle ilgili tepkiler üzerine istifa etti. Yükselen pirinç fiyatları karşısında halkın endişe duyduğu bir dönemde yaptığı açıklama büyük tepki topladı.

TOKYO, 21 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir süpermarkette pirinç alışverişi yapan bir tüketici, 21 Mayıs 2025.

Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Eto Taku, pirinçle ilgili yaptığı son açıklamaların ardından gelen tepkiler üzerine çarşamba günü istifasını sundu.

Taku pazar günü yaptığı konuşmada, destekçilerinden bol miktarda pirinç temin ettiğinden hiç pirinç satın almadığını söylemişti. Hızla artan pirinç fiyatları karşısında halkın endişe duyduğu bir dönemde yapılan bu açıklama büyük tepki toplamıştı. (Fotoğraf: Hu Xiaoge/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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