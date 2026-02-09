Japonya'da dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santralinde durdurulan reaktör yeniden faaliyette

Japonya'da dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde ocakta ilk kez hizmete sokulan ancak arıza nedeniyle bir gün sonra durdurulan reaktör yeniden faaliyete geçirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo Electric Power (TEPCO) tarafından işletilen ve batıda yer alan Niigata eyaletindeki Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde 22 Ocak'ta yaşanan sorun çözüldü.

Arızaya ilişkin soruşturmada kontrol çubuklarını çalıştıran cihazın elektrik bileşenlerinde sorun bulunmadığı, alarmın elektrik akımındaki değişimleri algılaması için "çok hassas" ayarlandığı tespit edildi.

Kontrol çubuklarındaki anormalliklerin diğer alarm sistemleriyle tespit edilebileceği gerekçesiyle bunları çalıştıran cihazın ayarlarının değiştirildiği belirtildi.

TEPCO'dan yapılan açıklamada 6 numaralı reaktörde 205 kontrol çubuğunun bulunduğu ve tamamının bugün çıkarılacağı, reaktörün faaliyetlerine yeniden başladığı kaydedildi.

Açıklamada, reaktörün durdurulması nedeniyle Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'ndeki ticari faaliyetlerin 18 Mart'a ertelendiği belirtildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 2011'de yaşanan deprem ve nükleer erime sonrası kapatılan nükleer santralde ocak ayında ilk kez 6 numaralı reaktör, "nihai denetimin tamamlanmasıyla" yeniden faaliyete geçirilmişti.

Nihai denetimde "kontrol çubuğu alarmının devreye girmemesi" sorunu çözüme kavuşturularak reaktör yeniden faaliyete geçirilmesine rağmen tesiste benzer teknik sorun meydana gelmiş ve reaktör durdurulmuştu.

Ne olmuştu?

Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, TEPCO'nun Fukuşima Dai-İçi Nükleer Santrali'nde hasara ve elektrik kesintisine neden olmuştu.

Bu olayın ardından TEPCO'nun dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Santrali'ndeki yedi reaktörün tamamının faaliyetleri Mart 2012'de durdurulmuştu.

Niigata Valisi Hanazumi Hideyo, 21 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, nükleer santraldeki reaktörlerden birinin tekrar faaliyete geçmesine onay verdiğini belirtmişti.

Hanazumi, bu kararla siyasi kariyerini riske attığını, kendisini görevden alabilecek yetkili kurumlardan valiliğe devam edip etmeyeceğine karar vermelerini isteyeceğini söylemişti.

Niigata Eyalet Meclisinin Aralık 2025'teki onayıyla "dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip" Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin kısmen ve yeniden hizmete girmesinin önündeki engeller kalkmıştı.

Tesis

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki 7 reaktörlü tesis, 2011'de Fukuşima Dai-İçi'deki nükleer erime sonrası, "kamu güvenliğine ve TEPCO yönetimine" yönelik endişeler nedeniyle 2012'de kapatılmıştı.

Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'ndeki 6 numaralı reaktörün yeniden faaliyete geçmesi, Fukuşima felaketinden bu yana ülkedeki 33 nükleer reaktörden 15'incisinin yeniden başlatılması anlamına geliyor.