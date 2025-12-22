Haberler

Japonya ile Bangladeş ekonomik işbirliği konusunda prensipte anlaşmaya vardı

Güncelleme:
Japonya ve Bangladeş hükümetleri, Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) kapsamında prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Müzakerelerin Mart 2024'te başlaması planlanıyor.

Japonya ile Bangladeş hükümetlerinin Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) kapsamında prensipte anlaşmaya vardığı bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun Bangladeş Ticaret, Tekstil ve Jüt Bakanı Şeyh Beşir Uddin ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Mart 2024'te müzakerelerin başlatılmasına karar verilen "Japonya-Bangladeş EPA" kapsamında iki ülkenin prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Tarafların, anlaşmanın imzalanmasına yönelik işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıkları aktarılan açıklamada, EPA'nın sonuçlandırılmasıyla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha fazla güçlendirilmesinin beklendiği kaydedildi.

