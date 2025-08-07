Japonya'da Savaş Uçağı Düştü, Pilot Kurtarıldı

Japonya'nın İbaraki eyaleti açıklarında, Hava Öz Savunma Kuvvetlerine ait F-2A tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Pasifik Okyanusu'na düştü. Pilot, fırlatma sistemini kullanarak kurtulmayı başardı.

Japonya'da Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş uçağının Pasifik Okyanusu'na düştüğü ve pilotun kurtulduğu duyuruldu.

Kyodo ajansının haberine göre, ASDF'den yapılan açıklamada, "F-2A" tipi askeri jetin, İbaraki eyaleti açıklarındaki eğitim uçuşu sırasında yerel saatle 12.35'te düştüğü belirtildi.

Pasifik Okyanusu'na düşen uçaktaki pilotun, fırlatma sistemini aktifleştirerek kazadan kurtulduğu, bölgedeki gemilerin zarar görmediği kaydedildi.

Tek kişilik askeri jetin, İbaraki'deki Hyakuri Askeri Üssü'ne kayıtlı olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
