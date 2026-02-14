Haberler

Japonya münhasır ekonomik bölgesinde el konulan Çin balıkçı teknesinin kaptanını serbest bıraktı

Japonya Balıkçılık Kurumu, münhasır ekonomik bölgesine girdiği gerekçesiyle el koyduğu Çin'e ait balıkçı teknesinin kaptanını serbest bıraktı. Kaptan, Çin hükümetinin depozito ödemesini garanti eden belgeleri sunmasının ardından özgürlüğüne kavuştu.

Japonya Balıkçılık Kurumu, münhasır ekonomik bölgesine girdiği ve "dur" emrine uymadığı gerekçesiyle dün el koyduğu Çin'e ait balıkçı teknesinin kaptanının serbest bırakıldığını bildirdi.

Japonya'nın NHK kanalının haberine göre, Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığına bağlı Balıkçılık Kurumu, dün el koyduğu Çin'e ait balıkçı teknesinin kaptanının serbest bırakıldığını açıkladı.

Kurum, tekne kaptanının, Çin hükümetinin "depozito ödemesini" garanti eden belgeleri sunmasının ardından serbest bırakıldığını kaydetti.

Japonya Balıkçılık Kurumu, dün ülkenin münhasır ekonomik bölgesine girdiği ve "dur" emrine uymadığı gerekçesiyle Nagasaki eyaletine bağlı Meshima Adası açıklarındaki Çin'e ait balıkçı teknesine el koymuştu.

11 kişilik mürettebatı bulunan balıkçı teknesinin Çin vatandaşı kaptanı, yetkililerin teknede yapacağı denetimden kaçmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Japonya Balıkçılık Kurumunun 2022'den bu yana ilk kez Çin'e ait balıkçı teknesine el koyduğu belirtilmişti.

