Japonya Başbakanı Takaiçi, yeni milletvekillerine "siyasi fonla" hediye dağıtıldığını kabul etti

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, erken genel seçimde iktidar partisinin yeni milletvekillerine tebrik amaçlı hediye dağıtımında "siyasi fonların kullanıldığını" kabul etti.

Devlet televizyonu NHK haberine göre Takaiçi'ye, meclis oturumunda haftalık Shukan Bunshun gazetesinin iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde siyasi fonların "yasa dışı kullanıldığı" iddiaları soruldu.

Soruya yanıt veren Takaiçi, LDP'nin meclise seçilen yeni 315 milletvekilinin her birine "sipariş edilebileceklerin listesini içeren kitapçıklar hediye etmek için siyasi fonları kullandıklarını" söyledi.

Kişi başına yaklaşık 30 bin yen (190 dolar) tahsis edildiğini kaydeden Takaiçi, bu durumda "herhangi bir yasa dışılık olmadığını" savundu.

Takaiçi, katalogların "kendisi hariç, seçimde seçilen parti milletvekillerine" gönderildiğini belirtti ve "Meclis seçimlerinden sonra çok zorlu geçen seçimdeki zaferi kutlamak için (LDP'nin) Nara eyaleti bölge şubesi olarak hediyeleri bağışladık." ifadesini kullandı.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Ozaki Masanao da "siyasi fonların" parti içi hediyeleşmede kullanılması konusunda, "Bunun, bir siyasi parti şubesinden bireysel milletvekillerine yapılan bir bağış olarak yasal bir sorun teşkil etmediğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet eleştirileri

Ana muhalefetteki Merkezci Reform İttifakı (CRA) lideri Ogawa Junya, gazetecilere, "Hediye dağıtma zihniyeti ve parayı nasıl kullanacağına dair anlayış, göz ardı edemeyeceğimiz LDP'nin eski kültürünü yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Halk için Demokratik Parti (Kokumin) lideri Furukawa Motohisa da hediyenin "siyasete olan kamu güvensizliğini daha da derinleştirdiğini" savundu.

Kişida'nın istifası

Eski Başbakan Kişida Fumio, o dönem LDP'nin "siyasi fon" skandalına karışan milletvekillerine ilişkin, "Skandal, siyasete şüphe ve ciddi güvensizlik getirdi. Parti başkanı olarak kamuoyundan özür diliyorum." demişti.

Kişida, LDP içinde bağış fonu skandalını gerekçe göstererek Ekim 2024'te görevinden istifa etmişti.

2026'daki seçim

8 Şubat'taki erken genel seçimde LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltmişti.

Böylelikle iktidar partisi Meclis'te sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçmişti.

Ekim 2025'te önce LDP lideri, ardından Meclis içi seçimle ülkenin "ilk kadın başbakanı" olan Takaiçi, partisiyle savaş sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanını elde etmişti.