"Siber dolandırıcılık" operasyonlarında gözaltına alınanlardan 54'ü tutuklandı

Jandarma tarafından düzenlenen 'siber dolandırıcılık' operasyonlarında 78 şüpheliden 54'ü tutuklandı. Şüpheliler, sosyal medya ve sahte e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılık yaparak vatandaşları mağdur ettiler.

Jandarma tarafından "siber dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 78 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Ankara, Şanlıurfa, Aydın, Yalova, Konya, Elazığ, Ordu ve Van olmak üzere 8 ilde "siber dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Son 3 yıl içerisinde hesaplarında 689 milyon lira işlem hacmi bulunan 78 zanlının gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bunlardan 54'ünün tutuklandığı, diğerleri hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı kaydedildi.

Bu kişiler aracılığıyla işlenen "siber dolandırıcılık" suçlarıyla vatandaşların maddi ve manevi zarara uğramasının engellendiği bildirilen açıklamada, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden "yatırım danışmanlığı, beyaz eşya, motorlu araç, dekorasyon ve kadın bakım ürünleri satışı" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden sahte e-Ticaret siteleri kurarak vatandaşları kandırdıkları, vatandaşlara ait kişisel bilgileri ele geçirdikleri ve sosyal medya platformları üzerinden "yüksek getirili kazanç vaadi" adı altında haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
