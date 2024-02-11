Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın Cenazesi Kayseri'ye Gönderildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın cenazesi, törenle memleketi Kayseri'ye gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Yıldız, dün göreve çıktığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yıldız için İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde askeri tören düzenlendi.

Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever ve İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce de katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Yıldız'ın naaşı, törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.