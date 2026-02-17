Haberler

Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 86 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, 12 ilde düzenlenen operasyonlarla nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarından 86 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin banka kartlarını kötüye kullandığı ve dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığınca 12 ilde nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 86 şüpheli yakalandı.

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir'de nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtarak irtibata geçtikleri kişileri "uzlaşı parası" adı altında para talep ederek dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Hesaplarında 1 milyar 356 milyon lira hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 86 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 60'ı tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
