Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Ardern, ailesiyle Avustralya'ya taşındı

Güncelleme:
Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ailesiyle birlikte geçici olarak Avustralya'ya taşındığı belirtildi. Bu karar, ülkedeki durgun iş piyasası ve ekonomik fırsatlar nedeniyle birçok Yeni Zelandalının Avustralya'ya yönelmesiyle aynı döneme denk geldi.

Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Jacinda Ardern'in ailesiyle Avustralya'ya yerleştiği belirtildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, Ardern'in sözcüsünün açıklamasında, eski Başbakan ve ailesinin geçici süreliğine Avustralya'ya taşındığı aktarıldı.

Açıklamada, taşınma kararının Ardern'in aile üyelerinin Avustralya'daki iş düzeniyle bağlantılı olduğu kaydedildi ancak detay verilmedi.

Ardern'in kararı, daha yüksek ücretler ve ekonomik fırsatlar nedeniyle çok sayıda Yeni Zelanda vatandaşının Avustralya'ya taşındığı bir döneme denk geldi.

Yeni Zelandalılar ekonomik gerekçelerden Avustralya'ya yöneliyor

Ülkedeki durgun iş piyasası ve Kovid-19 salgını sonrası yavaş toparlanan ekonomi nedeniyle birçok Yeni Zelandalı yurt dışına yöneliyor.

Resmi verilere göre, Ekim 2023-Ekim 2024 döneminde Yeni Zelanda nüfusunun yüzde 1'inden fazlası ülkeyi terk etti.

Ülkeden ayrılanların yaklaşık yarısının Avustralya'ya yerleştiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
