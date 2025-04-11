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İznik Ovası'nda Don Felaketi: Üreticiler Zarar Görüyor

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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen don, meyve ağaçlarına büyük zarar verdi. Ziraat odası, hasarın 1 milyar liranın üzerinde olduğunu açıkladı. Yüzde 90 oranında etkilenen meyve ağaçları dolayısıyla bu yıl ürün alınamayabilir.

İznik Ovası'nı don vurdu

Ziraat odasından üzücü açıklama

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde soğuk hava ve sonrasında yaşanan don meyve ağaçlarını yaktı. Binlerce dönüm ekili alandaki meyve ağaçlarından bu yıl ürün alınamayabilir. Zararın 1 milyar liranın üzerinde olduğu belirtildi.

Marmara'nın tarım ambarı İznik ovasında, termometre eksi 6 dereceyi gösterdiğinde, yüzlerce dönüme ekili erik, nektarin, kivi, kiraz, armut gibi meyve ağaçları henüz çiçekken dondan yandı.

İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar, İznik Ovasındaki meyve ağaçlarının yüzde 90'ının etkilendiğini, durumun vahim olduğunu söyledi.

Dondan başta İznik merkez, Çamdibi, Şerefiye, Tacir, Dırazali Mahalleleri etkilendi. Çiftçileri ziyaret eden İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar, "Eriklerimizin durumu görüldüğü gibi yüzde yüz oranında yanık var. Üreticimizin durumu gerçekten çok kötü. Üreticimiz bu sene yapmış olduğu masrafın 1 TL'sini bile alamayacak ve hiç bir gelir kaynağı yok. Şu an devlet yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Çiftçimizin hali gerçekten çok kötü durumda" ifadelerini kullandı.

Dondan etkilenen verimli tarlalar drone ile havadan görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - Güncel
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