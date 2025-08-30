İznik Gölü'nde Sup Board İle Zafer Bayramı Kutlaması

1) SUP BOARD EKİBİNDEN İZNİK GÖLÜ'NDE BAYRAKLI ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

BURSA'nın İznik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte; Sup Board (ayakta kürek sörfü) ekibi, göl üzerinde dev Türk bayrağı açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında İznik Gölü'nde bir araya gelen yaklaşık 20 kişilik Sup Board ekibi, göl üzerinde kırmızı-beyaz kıyafetlerle marşlar eşliğinde süzülerek renkli görüntüler oluşturdu. Dev Türk bayrağı açan grubu çevredekiler de ilgiyle izledi. Etkinlik sonrası konuşan ekip üyelerinden Fatih Çolak, "Bugün çok değerli bir yıl dönümünü, çok güzel insanlarla kutladığımız için mutluyum. Katılanlara teşekkür ederim. Ne mutlu Türküm diyene" dedi. Grup üyelerinden Kıymet Turhan ise "Sup'ta ayağa kalkabilmek bir özgürlüktür, bir zaferdir. Bugünün anlamı için çok güzel bir etkinlik oldu" derken; Tuğba Keskinkılıç da "Küçük bir arkadaş grubuyla başlayan ekibimiz büyüyerek çoğaldı. İznik'in sesini duyurmak istiyoruz. Bugün hep birlikte burada olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.