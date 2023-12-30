Üye Girişi
Haberler

İzmit'te Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir börekçide çalışan H.M.B, dükkanın önünde bir kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulunurken, yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bıçakla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde bir börekçide çalışan H.M.B, dükkanın önünde bir kişi tarafından bıçaklandı.

Bağrışma üzerine olay yerinin karşısında bulunan Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğinde görevli ekipler, müdahalede bulundu.

Birkaç bıçak darbesiyle yaralandığı anlaşılan H.M.B, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Olay Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title