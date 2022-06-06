İzmit köy yollarında üstyapıyla ulaşım kolaylaşıyor - Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'in kırsal mahallelerinde yapılan bakım, onarım ve yapım çalışmalarıyla köylere ulaşım kolaylaşıyor

Kocaeli Büyükşehir tarafından İzmit köy yollarında yapılan üstyapı çalışmaları ile yollarda konfor ve güvenlik sağlanırken ulaşım kolay ve sorunsuz hale geliyor.

YENİCE SAKARYA BAĞLANTI YOLU ASFALTA HAZIRLANIYOR

Ekipler tarafından İzmit Yenice Sakarya bağlantı yolunda terasman çalışması yapılıyor. Kocaeli-Sakarya il sınırında bulunan İzmit'e bağlı Yenice Köyünde araç trafiğine tehlike oluşturan menfez kaldırılarak yeni menfez yapıldı. 3 kilometre uzunluktaki yol asfaltlama öncesi terasman kazı çalışmalarıyla asfalta hazır hale getiriliyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu Kocaeli ile Sakarya ilini birbirine bağlayan Yenice-Köprüce yolunda yola ters bir şekilde olduğu için tehlike oluşturan menfez kaldırarak yola uygun bir menfez yapıldı. Menfez yapımı sonrası 3 kilometre uzunluğundaki yolda asfaltlama çalışması terasman kazısı çalışmaları sonrası başlayacak.

ASFALT KIRIKLARI ZİYAN EDİLMİYOR

İzmit İlçesi Yassıbağ köyü mandıra mevkiinde Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt kırığı serim çalışması yapıldı. Kent genelinde bozulma meydana gelen eskimiş asfaltlar trimer kazısı ile kazınarak Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde muhafaza ediliyor. İhtiyaç halinde köy yollarında asfalt kırıkları serimi yapılarak tasarruf sağlanıyor. Asfalt ham maddesinin kırıkları da israf edilmeyerek tekrar kullanılarak hem doğa dostu geri dönüşüme hem de yurt dışına çıkacak dövizin israfına engel olunarak tasarruf edilmiş olunuyor.

KENDİ ÜRETİMİ MALZEME KULLANILIYOR

İzmit İlçesi Zeytinburnu köyü ile hafriyat döküm sahası arasındaki 1 kilometre uzunluktaki yola stabilize malzeme serimi yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Sepetçi Köyündeki kendisine ait taş ocağından elde edilen stabilize malzemeyi kullanıyor. Büyükşehir Belediyesine ait kent genelindeki malzeme ocaklarından temin edilen stabilize malzeme köy yollarında kullanılıyor. Taş ve bağlayıcı malzemeden oluşan stabilize, Fen İşleri ekipleri tarafından greyder ile serildikten sonra silindirle sıkıştırılıyor. Yağışlı havalarda yolun çamur olmasını engelleyen stabilize malzeme, yolu sağlamlaştıran bir zemin malzemesi olma özelliği taşıyor.

HEYELAN OLAN KISIM ONARILDI

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri İzmit İlçesi kırsal mahallelerinde üstyapı çalışmaları kapsamında Gökçeören köyü Çeribaşı yolunda kış aylarında yaşanan aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen heyelan tamirat çalışması kapsamında heyelan olan kısmı kaya dolgu malzemeyle doldurdu.

Nebihocalar Köyü ana yolunda ise asfalt yama çalışması yapıldı.

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