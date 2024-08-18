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İzmit Körfezi'nde Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 kurumun katılımıyla İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta 4 farklı kurtarma senaryosu uygulandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 kurumun katılımıyla İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğündeki tatbikat, Değirmendere Çınarlık Meydanı sahilinde icra edildi.

İzmit Körfezi'nde doğal afet sonucu deniz kaza ve olaylarında arama ve kurtarma unsurlarının, yerel ve adli makamlarla koordineli çalışma imkan ve kabiliyetlerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve çıktılarının alınması, acil durum malzeme ve personel ile eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta 4 kurtarma senaryosu uygulandı.

Senaryo gereği, İzmit-Değirmendere hattında çalışan yolcu vapurunun iskeleye yanaştığı sırada karaya atlamaya çalışan bir kişi denize düştü. Soğuk suyun etkisiyle şoka giren kişi, bayılarak kayboldu. Kurtarma dalgıçları, kayıp kişiyi bularak ekiplere bilgi verdi.

İkinci senaryoda, Çınarlık Meydanı'ndan denize giren kişi, yardım istemesi üzerine cankurtaranlar tarafından kurtarılarak ilkyardım yapıldı.

Üçüncü senaryoda, Çınarlık Meydan'dan "sualtı şehri"ne sportif dalış yapan 4 kişilik dalgıç grubundan bir kişi, enkaz içine girdiğinde meydana gelen hafif şiddetli deprem sonucu enkaz altında kaldı.

Kurtarma dalgıçlarınca sahile çıkarılan kişi, karada ilkyardım uygulanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Son senaryoda ise Değirmendere sahil şeridinde deprem sonucu 5 metre derinlikteki binada hava boşluğunda yaşama tutunan vatandaşların su dışına çıkarılması, karada ilkyardım uygulanması ve acil durum yönetimi sonucunda profesyonel sağlık ekiplerine teslim edilmesi tatbik edildi.

Tatbikata Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Deniz Polisi, Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Birimi, Gölcük Değirmendere Sualtı Topluluğu Spor Kulübü, Gölcük-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, UMKE, Kocaeli Oksimed Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi de katkı sağladı.

Kaynak: AA / Güncel

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