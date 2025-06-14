İzmit Körfezi Deniz Festivali 28 Haziran'da Başlıyor

Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından organize edilen İzmit Körfezi Deniz Festivali, 28 Haziran'da Gölcük Yüzbaşılar Sahili'nde gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek festival; deniz, doğa, geri dönüşüm, sıfır atık ve sportif balıkçılık gibi farklı temalarda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çocuklara özel çevre temalı oyunlar, atölyeler ve bilinçlendirici aktivitelerin yapılacağı festival kapsamında Yüzbaşılar sahilinde "Ulusal LRF Yarışması" da gerçekleştirilecek.

Toplam 300 bin lira değerinde ödül dağıtılacak yarışma, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek LRF (kıyıdan hafif ekipmanlarla yapılan hassas olta balıkçılığı) ustalarını ağırlayacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvurularını "kocaelisurfcasting.com" adresinden yapabilecek.

"Tecrübeli LRF sporcuları Kocaeli'de bir araya gelecek"

Kulüp başkanı Kadir Cihan Pestil, İzmit Körfezi'nin sportif balıkçılıkla yeniden tanıtılması için önemli bir adım attıklarını belirtti.

Pestil, yarışmanın sadece sportif etkinlik olmadığını, denize, doğaya ve sürdürülebilir avcılığa dikkati çeken farkındalık platformu olacağını vurgulayarak, "Kocaeli bu anlamda öncü rol üstleniyor. Türkiye genelinde tecrübeli LRF sporcularının burada bir araya gelmesi, kentimizin adını sportif balıkçılıkla bir kez daha duyuracak." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın 4 farklı klasmanda yapılacağını aktaran Pestil; genel klasman, en büyük balık klasmanı ve kadınlar klasmanında ilk 3'e girenler ile sektör birincilerine altın ve ekipman ödülü verileceğini kaydetti.

Pestil, LRF'nin kıyıdan hafif ekipmanlarla yapılan hassas olta balıkçılığı türü olduğunu dile getirerek, bu tarz avcılığın, doğaya zarar vermeden sportif mücadeleye dayalı olduğunu ve dünyada giderek daha fazla ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.