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İzmit Belediyesi Çınar ekibi, işçilere ikramlarda bulundu

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İzmit Belediyesi, Kuruçeşme bölgesinde sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen emekçilere poğaça ve meyve suyu ikram etti. Çınar ekibi, vatandaşlara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını iletti.

İzmit Belediyesi Çınar ekibi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklarda servis bekleyen vatandaşlara poğaça ve meyve suyu ikram ediyor.

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme bölgesinde sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen emekçilere ikramlarda bulundu. İşçilere içerisinde poğaça ve meyve suyu bulunan poşetleri dağıtan Çınar ekibi, vatandaşlara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını iletti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli Çınar Güncel Haberler

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