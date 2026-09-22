İzmir Ödemiş'te salatalık üreticileri güz hasadına başladı, fiyatlar geriye geldi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde salatalık üreticileri, güz hasadına başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlaya gelen üreticiler, özenle topladıkları salatalıkları boylarına göre ayırarak satışa hazırlıyor.

Ödemiş ilçesi Balabanlı Mahallesi'ndeki salatalık üreticileri yaz döneminin ardından ikinci kez hasada başladı. Ağustos ayında ekilen ürünün hasadı eylül ayında başlayıp kasım ayına kadar devam ediyor. Balabanlı Mahallesi'nde yaklaşık 7 dekarlık alanda salatalık üretimi yapan Murat Softa (41), ailesinden öğrendiği çiftçiliği yaklaşık 20-25 yıldır sürdürüyor. Salatalığın yanı sıra patates, kışlık lahana ve karnabahar gibi ürünler de yetiştirdiklerini belirten Softa, "Babamla beraber başladık. Son 5-6 yıldır kendi başıma üretim yapıyorum. Bu sene salatalıkta güz hasadındayız" dedi.

SALATALIKLAR BOYLARINA GÖRE AYRILIYOR

Hasat edilen salatalıkların boylarına göre sınıflandırıldığını belirten Softa, "Salatalıkları 1, 2 ve 3 numara olarak ayırıyoruz. Birinci numara 40 lira, ikinci numara 20 lira, üçüncü numara ise 5 lira. İlk ekimde fiyatlar daha yüksekti. Güz döneminde fiyatlar geriye geldi" diye konuştu. Üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Softa, "Mazot, gübre ve ilaç pahalı. İşçilik maliyetleri de yüksek. Eskisi gibi verim de alamıyoruz. Şu anda yaptığımız işten büyük bir kazanç elde etmekten çok, üretimi devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

'ÜRÜNÜMÜZ PAZARA, HALE VE FABRİKALARA GİDİYOR'

Hasat edilen ürünlerin farklı kanallarla satışa sunulduğunu anlatan Softa, "Bunların yarısı pazara gidiyor, yarısını halciler alıyor. Fabrikalar da götürüyor. Biz burada ürünümüzü bir yere devrediyoruz, onlar başka yere devrediyor. Kademe kademe gidiyor" ifadelerini kullandı. Üretimin 5 Ağustos'ta fide dikimiyle başladığını belirten Softa, "Eylül'ün 10'u, 15'i gibi toplamaya başladık. Hasat devam ediyor. Ürünü namus olarak görüyoruz, bozup atmak bize yakışmıyor. Çiftçi olarak mahsulümüzü değerlendirmeye önem veriyoruz" dedi.

'06.30'DA TARLAYA GELİYORUZ'

Murat Softa'nın eşi Yasemin Softa (29) ise hasat mesaisinin sabah erken saatlerde başladığına dikkati çekerek, "Saat 06.30'da buraya geliyoruz. Hava aydınlanınca çalışmaya başlıyoruz. 14.30'a kadar çalışıyoruz. Sürekli eğilerek çalışıyoruz. İşçiliği çok zor" dedi.

Güz dönemi salatalık üretiminin ağustos ayında başladığını anlatan Yasemin Softa, şöyle devam etti: "Ağustos ayında ekiyoruz. Eylül ayının başlarında, yaklaşık bir hafta sonra toplamaya başlıyoruz. Eylülden sonra kasıma kadar hasat devam ediyor. Özellikle ekim ayının başlarında üretim daha yoğun oluyor. Lezzetli olduğu için kışlık turşularımızı hep bundan kuruyoruz. Çocuklar da çok seviyor. Biz de kışlık hazırlıklarımızda kullanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı