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İzmir'de ağır hasarlı araçların kimlik bilgileri çalıntı araçlara aktarılarak satıldı

İzmir'de ağır hasarlı araçların kimlik bilgileri çalıntı araçlara aktarılarak satıldı
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İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini çalıntı ve kaçak araçlara aktarıp satarak yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde eden 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İZMİR merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini, çalıntı ve yurda kaçak yollarla getirilen araçlara aktarıp, bunları satarak yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından, 'Nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü. Teknik ve fiziki takip yapan polis, şüphelilerin ağır hasarlı ve trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların şasi ve motor numarası ile kimlik bilgilerini çalıntı ya da yurda kaçak yollarla sokulan araçlara aktardıkları, bu yöntemle satış yaparak yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İzmir merkezli İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta'da 23 Haziran'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 lüks otomobil ile yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 6 araç motoruna el konuldu. Şüpheliler A.A., F.A., E.Y., M.K., V.A., B.E.B., B.Y. ve S.Z. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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