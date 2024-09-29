İzmir Körfezi'nde Ölü Balıklar Kıyıya Vurdu
İzmir Körfezi'nde, Karşıyaka, Bayraklı ve Konak ilçelerinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Belediye ekipleri balıkları toplarken, körfez çevresinde kötü kokular da etkili oldu. Ölü balıkların tespiti üzerine kirlilik kaynağına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.
İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu.
Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü.
Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.
Balık ölümlerinin yanı sıra kötü koku da körfez çevresinde etkili oldu.
Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışma başlatılmıştı.