Son Dakika | İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında Güncel Haberler Son dakika haberleri: İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın, İzmir'in Kiraz İlçesi Umurcalı Mahallesi civarında saat 14.27'de çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangına 4 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi hareket ettirerek ilk müdahalesini saat 14.37'de yaptı. Diğer hava araçlarının, daha önce çıkan Marmaris yangınında mücadele ettiği bildirildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kiraz İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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