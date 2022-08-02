İzmir haberi... İzmir'de 138 kaçak göçmen kurtarıldı, 45 kaçak göçmen yakalandı İzmir haberlerine göre İZMİR'in Çeşme, Karaburun ve Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 138 kaçak göçmen kurtarılırken, 45 göçmen ise yakalandı. İZMİR'in Çeşme, Karaburun ve Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 138 kaçak göçmen kurtarılırken, 45 göçmen ise yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı 01-02 Ağustos tarihleri arasında, gece saatlerinde Çeşme ve Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği tespit edilen 3 farklı noktadaki toplam 138 kaçak göçmen kurtarıldı. Toplam 138 kaçak göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Öte yandan ekipler, dün 08.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 45 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak Sahil Güvenlik Komutanlığı Karaburun Çeşme Urla Güncel Haberler

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