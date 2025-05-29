Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda Ödül Demirören Haber Ajansı'na

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda Ödül Demirören Haber Ajansı'na
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İZMİR Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) düzenlediği Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 2024 yılının kazananları belli oldu.

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti'nin ( İgc ) düzenlediği Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 2024 yılının kazananları belli oldu. Demirören Haber Ajansı'ndan Mustafa Köprülü, 'Spor Fotoğrafı' dalında ödüle layık görüldü.

İgc tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 2024 yılının kazananları belli oldu. İGC Uluslararası Basın Merkezi'nde toplanan İhtisas Jürileri, 2024 yılının gazetecilik alanındaki en başarılı çalışmalarını değerlendirdi. 130 eserin yarıştığı Gazetecilik Yarışması'nda 9 eser ödüle layık görüldü. Demirören Haber Ajansı Muhabiri Mustafa Köprülü, yarışmada 'Spor Fotoğrafı' kategorisinde, 'İzmir'de Atletizm Şöleni Başladı' başlıklı haberdeki fotoğrafıyla ödülün sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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