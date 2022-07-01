İzmir'deki Öğretmenevi Yetersizliği TBMM Gündeminde

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir'de yaşanan öğretmenevi yetersizliğini TBMM gündemine taşıdı. Purçu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinden İzmir için ayrılan pay nedir? Bu miktardan öğretmenevleri için harcama yapılmış mıdır? Harcama yapılan miktar nedir" diye sordu.

Özcan Purçu, 55 bin eğitim çalışanının bulunduğu İzmir'in merkez ilçelerinde yaşanan öğretmenevi sıkıntısı ile ilgili Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. İzmir'de Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi ile Bornova Öğretmenevi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldığını, Karşıyaka Öğretmenevi'nin ise olgunlaştırma enstitüsüne dönüştürüldüğünü anımsatan Purçu, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Öğretmenevlerinin asli işlevi, eğitim çalışanları ve yakınlarının konaklama ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bunun yanı sıra bir eğitim kurumu statüsü gereği, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere eğitsel olarak katkıda bulunması da bir fonksiyonudur. 55 bin eğitim çalışanının bulunduğu tahmin edilen kentin merkez ilçelerinde öğretmenevi kalmadığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Özellikle İzmir'in merkez ilçelerini ilgilendiren bu sorunun iki yılı aşkın süredir devam ettiği bilinmektedir. Civar ilçelerde bulunan öğretmenevlerinin de kapasite yetersizliği nedeniyle ihtiyacı karşılamadığı ifade ediliyor. Geçmişte birçok eğitimciye hizmet veren alan, atıl kalmış durumdadır."

"İZMİR İÇİN AYRILAN PAY NEDİR"

Özcan Purçu, Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

"İzmir ilinde kaç öğretmenevi aktif olarak faaliyet göstermektedir? Bunların ilçelere ve kapasitelerine göre dağılımı nedir?

İzmir'de yeni açılması planlanan öğretmenevi sayısı nedir? Bunlara ilişkin olarak açılacakları yer, zaman, kapasite gibi detayları net olarak belirtiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre günümüz itibariyle görevde bulunan toplam öğretmen sayısı kaçtır?

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, İzmir ilinde günümüz itibariyle görevde bulunan toplam öğretmen sayısı kaçtır?

2017-2022 yılları arasında, her yıl için ayrı ayrı belirtilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yılın genel bütçesinden aldığı pay nedir?

Depreme dayanıksız oldukları gerekçesi ile yıkılan Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi ile Bornova Öğretmenevi'nin yerlerine yapılacak olan öğretmenevlerine ilişkin olarak, açılacakları yer, zaman, kapasite gibi detayları net olarak belirtiniz.

Olgunlaşma enstitüsüne dönüştürülen Karşıyaka Öğretmenevi'ne ilişkin olarak; açılacakları yer, zaman, kapasite gibi detayları net olarak belirtiniz. Karşıyaka Öğretmenevi'nin olgunlaşma enstitüsüne dönüştürülmesinin gerekçesi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinden İzmir için ayrılan pay nedir? Bu miktardan öğretmenevleri için harcama yapılmış mıdır? Harcama yapılan miktar nedir?

Bakanlık olarak, bu gibi sorunların çözülmesi ve tekrarlanmaması adına, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve öğretmenevlerine ayrılan payın artırılmasına yönelik bir planınız var mıdır?"

ANKA / Güncel