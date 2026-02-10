İzmir'de 10 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürünün yargılanması sürdü

İzmir'de yüksek kar vaadiyle 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün de aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hatice Ö, mağdurlar ve taraf avukatları katıldı, tutuksuz 4 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada sanık Hatice Ö'nün eşi B.Ö. tanık olarak dinlenildi.

B.Ö, banka yöneticileri tarafından arandığını, eşinin kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan olayıyla benzer olduğunu söylediklerini anlattı.

B.Ö, "İstanbul'dan müfettişler gelmişti, zarardan doğan bir miktar paradan bahsettiler. O meblağı benim karşılayıp karşılamayacağımı sordular. Ben de karşılamayacağımı söyledim. Paranın büyük bir bölümü özel bankacılık uygulamasıyla yapılmış. Korkunç miktarlarda paralar ortaya çıkmaya başladı. Ancak bu durumu hiçkimse üstlerine raporlamadı. Hatice bankanın hedeflerine 6 ayda ulaşıyordu." diye konuştu.

Bir inşaat firmasında muhasebe görevlisi olarak çalışan diğer tanık A.Ö. de 4 Aralık 2023'te hesaplarının dökümünün bulunduğu bir evrakın bankadan mail olarak geldiğini belirtti.

Bankada, kur korumalı mevduat hesaplarının da bulunduğunu ifade eden A.Ö, evrakta bunu göremeyince bankaya mail yoluyla bildirdiğini, Hatice Ö'nün de kendisini telefonla arayarak maili geri çekmesi yönünde uyardığını kaydetti.

Bunun üzerine söz alan Hatice Ö, "İnsanlar para kazandıkça güvendiler, benim 'özel bankacılık' dememi sorgulamamalarının nedeni güvenden kaynaklıdır." dedi.

Mahkeme heyeti başkanı, Hatice Ö'nün tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisi ve 2 iş insanın 27 Haziran 2024'te dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö. (48) ile bir döviz bürosu sahibi S.Ç. (48) hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, gözaltına alınarak tutuklanan S.Ç. bir süre sonra serbest bırakılmış, Hatice Ö. ise yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Hatice Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Hatice Ö. hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli zimmet" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 113 yıla kadar, tutuksuz sanık S.Ç. hakkında ise "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli zimmet" suçlarından 76 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.