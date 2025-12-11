Haberler

İzmir'de yeni yıl öncesi alkol ve tütün operasyonu

İzmir'de yeni yıl öncesi alkol ve tütün operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de düzenlenen 68 farklı operasyonda tonlarca etil alkol, sahte içki ve gümrük kaçağı tütün mamulleri ele geçirildi. Devletin 15 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.

İZMİR'in yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen 68 farklı operasyonda tonlarca etil alkol, sahte içki ve gümrük kaçağı tütün mamulleri ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yıl öncesi 68 farklı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 8,3 ton etil alkol, 930 litre sahte içki, 5 içki yapımında kullanılan aroma, 494 bin 560 içi doldurulmuş makaron, 84 bin 400 boş makaron, 5 bin 454 paket gümrük kaçağı sigara, 873 gümrük kaçağı puro, 351 kilogram tütün, 806 ilaç ve 497 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Ekiplerin dün Karabağlar ve Torbalı'da düzenledikleri operasyonlardaki aramalarında 650 litre kaçak içki ile 640 litre taklit etiketli etil alkol bulundu. Devletin 15 milyon lira vergi kaybının uğramasının önüne geçilen operasyonlarda 86 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title