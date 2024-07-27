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İzmir'de Vatani Görevini Yapan Er Tayfun Solmaz 22 Yıl Sonra Gazilik Unvanı Aldı

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İzmir'de vatani görevini yaptığı sırada rahatsızlanan er Tayfun Solmaz, 22 yıl sonra gazilik unvanı aldı. Solmaz, askerlik sırasında geçirdiği hastalık sonucu kısmi felçlik yaşadıktan sonra gazi olma umuduyla hukuk mücadelesi başlattı ve kazandı.

CEMİL MURAT BUDAK/NERMİMAN SENANUR TORUN - İzmir'de vatani görevini yaptığı sırada rahatsızlanan, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra terhis edilen er Tayfun Solmaz, 22 yıl sonra gazilik unvanı aldı.

Solmaz, 2002 yılında Gaziemir'de vatani görevini yaparken göğüs ağrısı, ateş iştahsızlık ve kilo kaybı şikayetleriyle revire başvurdu. Müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Solmaz'a "menenjit beyin zarı iltihaplanması" tanısı konuldu.

Tedavisinin ardından "askerliğe elverişli değildir" raporu verilerek terhis edilen Solmaz, gazi sayılması için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

AA muhabirinin görüştüğü Solmaz, vatani görevine başladıktan bir süre sonra hastalandığını ve kısmi felçlik geçirdiğini anlattı.

Solmaz, "Askerliğe elverişli değildir raporu aldıktan sonra hep gazi olma umuduyla yaşadım. Hukuki mücadele başlattık. Sonunda da gazi nişanını almaya hak kazandım. Bu gururla yaşamaya devam ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Solmaz'ın avukatı Mehmet Azar da müvekkilinin vatani görevi sırasında bazı şikayetlerle o dönem İstanbul'daki GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne sevk edildiğini, tetkikler sonucu beyin zarının iltihaplanarak tüberküloz mikrobunun bu alana sirayet ettiğini, devam eden tedavi sürecinde ise iki ayağında kısmi felçlik meydana geldiği bilgisini verdi.

Müvekkilinin başkasının desteği olmadan yürüyemez duruma geldiğini aktaran Azar, "Tıbbi otoriteler tarafından 2003 yılında müvekkilimin askerliği, 'askerliğe elverişli değildir' raporuyla bitiriliyor. Kendisi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yazışmalar gerçekleştiriyor fakat SGK taleplerini kabul etmiyor. Müvekkil tam umudunu kaybetmişken yaklaşık 22 yıl sonra tarafıma müracaat etti ve derhal işlemlerine başladık." diye konuştu.

Azar, SGK'den müvekkilinin vazife malulü kabul edilmesini talep ettiklerini ancak reddetmesinin ardından Ankara 25. İdare Mahkemesine müvekkilinin "vazife malulü" haklarından faydalandırılması istemiyle dava açtıklarını ifade etti.

Dava sonucunda mahkemenin, müvekkilinin yaşadığı rahatsızlığın askerliğin neden ve tesiri altında gerçekleştiğine hükmettiğini, mahkemenin SGK'nin bu durumla ilgili maluliyet değerlendirmesi yapması gerektiğine karar verdiğini dile getiren Azar, müvekkilinin halihazırda iki ayağının kısmi felçli olduğundan açıkça malul olduğu söyledi.

SGK tarafından müvekkiline vazife malulü aylığı bağlandığını ve gazilik haklarından faydalanmaya başladığını vurgulayan Azar, şöyle devam etti:

"Müvekkilim askerlik öncesinde lisanslı bir futbolcuyken maalesef askerde yakalandığı hastalığı sonucunda şu an başkasının desteği olmadan yürüyemez duruma gelmiş ve hayatı sekteye uğramıştır. Ama bundan sonra artık yüce devletimizin himayesinde kendisine vazife malullüğü hakları kullandırılacak ve ailesiyle beraber gazilik nişanını onurla taşıyacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

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