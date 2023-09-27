İzmir'de turistik bölgelerde zehir tacirlerine operasyon: 16 gözaltı

İzmir'in turistik ilçelerinde uyuşturucu operasyonu

İZMİR - İzmir'in özellikle turistik ilçelerini hedef alan zehir tacirlerine yönelik 5 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin turistik bölgelerini hedef alan zehir tacirlerine yönelik çalışma yürüttü. Özellikle Çeşme ilçesini hedef alan torbacılara yönelik, İzmir merkezli 5 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.